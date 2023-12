Neste fim de ano, a Prefeitura de Juiz de Fora está promovendo a campanha "É Tempo de Luz" com a intenção de conscientizar a população sobre os danos que fogos de artifício ruidosos podem causar à saúde das pessoas e animais. O manuseio e a soltura dos fogos proibidos acarreta multa no valor de R$ 1 mil, que pode ser dobrado em caso de reincidência.

De acordo com a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), em Juiz de Fora é proibido manuseio e soltura de fogos de artifício das categorias “C” e “D”, que são os mais ruidosos. Todos os estabelecimentos que irão promover eventos durante o réveillon, como bares, restaurantes, clubes e casas noturnas, devem fixar placas informando sobre a proibição.





FOTO: Prefeitura de Juiz de Fora - PJF intensifica campanha contra o uso de fogos com ruído neste fim de ano

Como fogos podem afetar pessoas e animais?

Os fogos de artifício que possuem maior ruído podem causar medo, estresse e problemas cardíacos em pessoas, e, além disso, podem causar pânico nos animais, levando-os até mesmo à morte.

No contexto dos bebês e das crianças recém-nascidas, os fogos causam medo e reações como coração acelerado, suor nas mãos e dificuldade para dormir. Em idosos, a intensidade sonora dos fogos pode gerar um nível significativo de estresse e causar a liberação de adrenalina, aumentando o risco de infartos e problemas cardíacos.

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são, também, um público que pode se afetar com os fogos, pois elas têm hipersensibilidade sensorial, podendo interpretar os fogos de artifício de maneiras negativas, resultando em reações adversas como medo, desespero, angústia, convulsões e, em alguns casos, automutilação, exemplificada pelo ato de bater a cabeça contra a parede.

Além disso, os animais enfrentam adversidades devido ao barulho. Dada a sensibilidade auditiva superior à humana, o ruído provocado pela explosão dos fogos de artifício podem causar desespero, fazendo com que eles fujam ou tenham ataques de pânico que podem levá-los à morte.

Denúncia

O Executivo orienta que a população denuncie locais que estejam vendendo fogos de artifício de forma irregular, com efeito sonoro ruidoso de alta intensidade. Para isso, é necessário enviar uma mensagem via Whatsapp para o telefone (32) 3690-7984.