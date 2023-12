Nesta quinta-feira (21), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou os novos horários de funcionamento que vai adotar durante as festas de fim de ano. Segundo a instituição, locais como o Hospital Universitário (HU), Jardim Botânico e Museu de Artes Murilo Mendes (MAMM), também terão horários alterados. Confira:

A Central de Atendimento (CAT) funciona normalmente entre os dias 26 e 29 de dezembro, e, a partir de 2 de janeiro, das 7h às 19h, paralisando as atividades apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

A Biblioteca Central (Universitária), juntamente com as setoriais nas unidades acadêmicas, fica fechada entre 26 e 29 de dezembro. A partir do dia 2 de janeiro, essas instalações retomam o horário regular, com a Biblioteca Central funcionando de segunda a sexta, das 7h às 22h.

Durante o período de 23 de dezembro a 1º de janeiro, os restaurantes universitários do campus e do centro ficam temporariamente fechados para realização de manutenção e obras nas cozinhas e suas instalações. O retorno das atividades está programado para o dia 2 de janeiro, quando o restaurante do campus retoma o atendimento, oferecendo café da manhã, almoço e jantar. Por sua vez, o restaurante do centro funciona exclusivamente para o serviço de almoço durante esse período.

No Hospital Universitário (HU), nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o ambulatório da unidade Dom Bosco permanece fechado, realizando apenas procedimentos de hemodiálise. Já na unidade Santa Catarina o funcionamento permanece normal.

O Jardim Botânico fecha nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. A visitação permanece nos demais dias, de terça a domingo, das 8h às 17h, com última entrada até às 17h.

Da mesma maneira, o Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) fica fechado nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. O espaço funciona normalmente dos dias 26 a 29 de dezembro e, a partir do dia 2 de janeiro, das 8h às 18h.

O Centro de Ciências permanece fechado até 9 de janeiro, retomando suas atividades com uma programação de férias. Já o Fórum da Cultura fecha somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 29 de dezembro e, a partir do dia 2 de janeiro, o Fórum funciona das 10h às 18h.

Sobre o retorno das aulas

Os cursos de Farmácia, Jornalismo e Rádio, TV e Internet (RTVI) retornam ao período letivo no dia 2 de janeiro e terminam as aulas relativas ao segundo semestre letivo de 2023 no dia 18 do mesmo mês. Já os estudantes dos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia encerram as aulas relativas ao primeiro semestre de 2023 em 22 de janeiro de 2024.