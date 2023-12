Dez pessoas foram detidas e quase 50 veículos foram apreendidos em Juiz de Fora, Muriaé e Viçosa durante o “Rolezinho de Natal, nesse domingo (24). A prática consiste em motociclistas dirigirem em alta velocidade e causando muito barulho.

Segundo a Polícia Militar (PM), em ações como essa atua, sempre que possível, de forma preventiva para evitar a prática ilícita. Mas, caso ocorra, atua de forma repressiva quando toma conhecimento do fato.

A polícia ressaltou que todas as imagens detectadas pelo sistema de vídeo monitoramento serão repassadas à Polícia Judiciária para fins de identificação de motocicletas e condutores.

"A Polícia Militar continuará com suas ações preventivas e repressivas, e intensificará as abordagens especialmente aos condutores de motocicletas. Contamos com a colaboração da comunidade para denunciar e informar através do 190 a prática de direção perigosa", ressaltou a PM.

Juiz de Fora

A PM informou que, em Juiz de Fora, conseguiu impedir a concentração em alguns locais como, por exemplo, no Bairro Aeroporto, próximo ao Estádio Municipal.

Em outras regiões, a polícia atuou quando foi solicitada e resultou nas seguintes abordagens:

10 detidos, sendo 4 por direção perigosa e 6 por adulterar o sinal de identificação de veículo (crime inafiançável)



25 veículos removidos



90 autos de infração de trânsito

Muriaé

Em Muriaé, a ação da PM resultou nas seguintes documentações:

1 Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)



2 TCO por embriaguez



Apreensão de ecstasy e maconha (a quantidade não foi informada)



14 pessoas sem CNH



2 pessoas com CNH vencidas



3 documentos atrasados



5 com falta de equipamento obrigatório



1 por utilizar calçado inadequado



23 autos de infração de trânsito (AITs)



14 motos apreendidos



1 carro apreendido



Viçosa

Na cidade, a PM emitiu os seguintes documentos após conseguir impedir a prática: