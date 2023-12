O cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), ajudou a localizar maconha e cocaína no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, na tarde do último domingo (24). Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar (PM), o menor foi denunciado e foi montada uma operação para localizar ele.

Durante buscas na Avenida Doutor Simeão de Faria, os militares abordaram o adolescente e uma pequena porção de drogas foi encontrada. Contudo, os moradores do local denunciaram onde o restante da droga estaria guardada.

O cão Brasão foi acionado e ajudou a localizar quatro barras de cocaína, 1 barra e duas buchas de maconha, R$ 269 em dinheiro e material para embalar a droga.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.