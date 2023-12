Um homem de 44 anos morreu após cair do telhado de casa, no Bairro São Bernardo, em Juiz de Fora, no início da tarde do último sábado (24).

Informações no local apontaram que o homem instalava um varal quando caiu. A altura da queda não foi repassada.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) e morreu no local.