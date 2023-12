Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será instaurada para investigar possíveis irregularidades nos contratos assinados pela Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora com verbas repassadas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A informação foi confirmada ao Acessa nesta terça-feira (26) em uma entrevista com o vereador proponente da CPI, Maurício Delgado (União Brasil), o documento já conta com a assinatura de 12 vereadores, número suficiente para a instauração da CPI.

De acordo com vereador, as suspeitas de fraudes se iniciaram após o atraso da entrega da prestação de contas da Liga à Funalfa. " Com essa demora, observamos que tinha algo estranho. Solicitei a prestação em junho deste ano, a Funalfa não entregou e depois falou que a prestação estava tudo ok, mas quando eu pego nas primeira 20 páginas, uma das empresas era fantasma e já tinha dado baixa desde 2015, ela não poderia participar, o valor do contrato é de R$120 mil. Ainda temos muito para analisar", confirma.

Como as contratações não precisam de licitação, Maurício destacou outra irregularidade, mas informou que ainda será investigada. Segundo ele, em um dos contratos, dois orçamentos eram feitos pela mesma pessoa, também com o valor de R$120 mil reais. A prestação de contas já foi aprovada pela Funalfa em setembro.

A reportagem entrou em contato com a Liga, que destacou o que já foi informado pelo Acessa, que a prestação de contas já foi aprovada em setembro pela Funalfa. Até o fechamento da reportagem, a Prefeitura não se posicionou.