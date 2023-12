O Natal já passou, mas você ainda pode ser presenteado com a Nota Fiscal Premiada nesta terça-feira (26), em Juiz de Fora. O sorteio será realizado na Câmara Municipal, às 17h, com transmissão ao vivo pela JFTV, canal digital 35.1, e YouTube.



A ação, que incentiva o pagamento de tributos municipais, principalmente o Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), foi aprovada pelo Legislativo em setembro.

Segundo a organização, um prêmio de R$50 mil e outros 150 de R$1.000 serão sorteados para todas as pessoas que realizaram alguma compra de serviços com o registro do CPF na Nota Fiscal. Cerca de 350 mil pessoas estão aptas a participar do sorteio.

Sobre o sorteio

A Nota Fiscal Premiada é uma iniciativa que estimula a emissão de notas fiscais, contribuindo com a fiscalização da arrecadação e combate à sonegação fiscal, além disso conta com o apoio dos consumidores que serão beneficiados. Um outro foco do projeto, ainda, é a educação financeira de crianças e jovens, em parceria com escolas para conscientização sobre a importância de contribuir com a arrecadação.

Os cidadãos que se cadastrarem concorrerão a prêmios de R$ 1.000, R$ 5 mil, R$ 30 mil e até R$ 50 mil.