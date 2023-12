Em Juiz de Fora, nesta terça-feira, três veículos em estado de abandono foram recolhidos na Rua 31 de Maio, do Bairro Ladeira, pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A ação contou com a participação dos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), da Guarda Municipal, do Demlurb e da Polícia Militar, além de ter o apoio da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur). Após a retirada dos veículos, a equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) realizou a limpeza do local.

De acordo com o Executivo, além de dificultar a mobilidade urbana da cidade, os veículos em estado de abandono também podem se tornar criadouro do Aedes aegypti. "Segundo a Lei Municipal 12.294/2011, é considerado abandonado veículos deteriorados e sem condições de circulação ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, que não se locomovam nas vias públicas por mais de três dias consecutivos."

Como denunciar veículos abandonados?

As denúncias de veículos abandonados podem ser feitas pelo WhatsApp da Fiscalização através do número (32) 3690-7984. Basta informar o endereço e enviar imagens. O proprietário é notificado, autuado e, se não houver regularização das condições, o veículo será levado para depósitos apropriados.