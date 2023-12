Mais de oito toneladas de alimentos (8028,794 kg) e 505 unidades de produtos de higiene e limpeza foram entregues pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) junto ao Programa “Sesc Mesa Brasil” do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata a 43 entidades que atendem famílias socialmente vulneráveis integrantes do Mesa de Cidadania, Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome da Prefeitura. As doações fazem parte do balanço dos 23 dias da campanha “Natal de todas e todos nós” onde 73 entregas dos donativos recolhidos foram feitas no período.

A campanha foi orientada por pontos de coleta instalados em 17 supermercados da cidade onde representantes das instituições instruíram sobre a iniciativa. Além dos mercados, houve arrecadação entre os servidores municipais, as empresas do município e também por meio do Radar Solidário, ferramenta gratuita e acessível para facilitar os processos entre pessoas e empresas que desejam doar para entidades e famílias da cidade.

Durante a campanha, os servidores municipais participaram de uma gincana de solidariedade entre as secretarias. O pódio das campeãs em arrecadação será divulgado nesta quarta-feira, 27.

O secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, celebrou o resultado da campanha e enfatizou o papel fundamental dos voluntários nos supermercados, sensibilizando as pessoas a fazerem sua doação. Para ele, as mais de oito toneladas arrecadadas também devem-se à participação intensa dos servidores da PJF. “Juiz de Fora demonstrou mais uma vez a sua solidariedade no trabalho pela garantia da dignidade das pessoas no natal com comida na mesa. Agradeço imensamente a população que fez sua contribuição e ao Mesa da Cidadania, espaço permanente que vai continuar com o trabalho em 2024 criando condições mínimas para as pessoas que mais precisam”, comemorou.

