Nesta quarta-feira (27), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai começar uma obra de remodelação da rede de água da Rua Adelardo Fortini, no Bairro Moradas do Serro, zona oeste de Juiz de Fora, de 7h30 às 17h.

De acordo com o responsável pela obra, Roberto Tadeu dos Reis, da Cavenge Construções Eirele, o projeto acontece em duas etapas. A primeira, que é a instalação de um registro de água, realizada nesta quarta, pode afetar o abastecimento de água do Bairro Moradas do Serro e regiões adjacentes.

Já na segunda etapa, que também se inicia no dia 27 e se estende até janeiro de 2024, no período de 7h30 às 17h, será feita toda a remodelação da Rua Adelardo Fortini. Nesse caso, explica Roberto, “o fornecimento de água poderá ser afetado apenas desse local.”

A Cesama pede a compreensão da população da área para que economize água durante os serviços. Assim que a manutenção for concluída, o abastecimento será retomado.