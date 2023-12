Foi iniciado em Juiz de Fora o processo de liberação de alvarás para mais de cem blocos que devem participar da programação oficial do Carnaval 2024. Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) a liberação pode ser solicitada de forma online, por meio da Plataforma Prefeitura Ágil, ou presencialmente no Mutirão da Folia, que acontece de 2 a 9 de janeiro, no Espaço Cidade, localizado na Avenida Rio Branco 2.234, Parque Halfeld, Centro, sempre das 10h às 12h e das 13h às 16h. Em ambos os casos, o atendimento é gratuito. A liberação de alvarás é um procedimento obrigatório para todos os blocos que se cadastraram na folia de rua da cidade, sendo uma condição para que recebam o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora.

No caso do atendimento presencial, os responsáveis pelos blocos, pessoas físicas ou jurídicas, deverão comparecer ao Mutirão da Folia da Funalfa com toda a documentação necessária, listada na Carta de Serviços, que está disponível no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora. A mesma documentação deverá ser anexada ao processo realizado na modalidade virtual.

As demandas dos blocos serão analisadas pela Funalfa, pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc). As respostas devem ser divulgadas no prazo de até 15 dias. É importante que os responsáveis mantenham as mesmas datas, horários, locais e percursos (no caso de haver deslocamento) informados no cadastro prévio.

A programação do Carnaval 2024 levará alegria a todos os territórios de Juiz de Fora. Serão em torno de cem blocos, o que representa um novo recorde, provando que a cidade mantém a forte tradição de folia de rua. A previsão é de que a maratona tenha início no dia 20 de janeiro, com a tradicional programação Rosário Folia.