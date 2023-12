Um homem de 40 anos e uma mulher de 27 anos foram presos na tarde desta quarta-feira (27), no Bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora, por uma equipe do Grupo Especializado de Recobrimento (GER) da Polícia Militar. Ela foi detida enquanto se deslocava para arremessar drogas na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.

A equipe da GER conseguiu interceptar o transporte de aplicativo por meio do qual a mulher se encaminhava para a unidade. Durante a abordagem, foram encontrados cabos de celular, drogas, materiais, entre outros. Na sequência, em diligência até a casa do suspeito, que teria entregado a mochila com os objetos para a mulher que transportava os objetos, foi localizado o restante dos materiais: barras de maconha e mais carregadores.

O homem e a mulheres foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.