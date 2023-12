Para a execução das obras que vão remodelar a rede de esgoto da Rua Santos Dumont, o trecho entre as ruas Ambrósio Braga e Antônio Ribeiro será interditado a partir da terça-feira (2) até o dia 9, no horário entre 8h e 17h. Por este motivo, as linhas que atendem ao bairro Granbery, a 611 e 612, serão desviadas. O mesmo trajeto pode ser utilizado por outros motoristas que circulam no local.



Confira o desvio abaixo:



Itinerário alternativo das linhas 611 e 612 ( Esplanada/Granbery):

- Sentido Centro/granbery: … ua Santos Dumont, Rua Julieta Andrade, Rua Dr. José Murilo Neto, Rua Princesa Isabel,…

- Sentido Granbery/ Centro: Sem Alterações