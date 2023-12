A partir de 1º de janeiro de 2024, os aposentados e pensionistas municipais poderão realizar a prova de vida digital através de reconhecimento facial do beneficiário, por meio do aplicativo de celular do Governo Federal, o Gov.br.



Esse aplicativo está disponível para aparelhos Android e iPhone (iOS) e pode ser instalado, respectivamente, pelas lojas de aplicativos de celular Google Play ou App Store. Após a conclusão do procedimento pelo Gov.br, o próprio sistema do aplicativo enviará à Juiz de Fora Previdência (JFPrev) a informação da conclusão da prova de vida digital.



Segundo o diretor-presidente da JFPrev, Diogo Fernandes, "a prova de vida digital implementada pela JFPrev é mais um grau de segurança para os nossos segurados, uma vez que nos permitirá reduzir a ocorrência de fraudes e golpes relacionados a confirmação de identidade de aposentados e pensionistas. Além disso, há as questões de comodidade e inclusão. Os beneficiários, através do celular e em qualquer hora do dia, poderão acessar o aplicativo e realizar de forma segura e rápida sua prova de vida. Para aqueles que enfrentam dificuldades para se locomover é uma garantia o acesso aos serviços previdenciários sem transtornos”.



Lembrando que a prova de vida digital, que poderá ser realizada mês anterior ao de aniversário ou no mês de aniversário do aposentado ou pensionista, tem por finalidade a manutenção do pagamento das aposentadorias e das pensões por morte concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município.



A JFPrev alerta que, para a realização da prova de vida digital pelo Gov.br, não serão solicitados dados pessoais ou documentos dos segurados por qualquer meio de contato, tais como telefone, WhatsApp, SMS ou e-mail. Orienta, ainda, o não compartilhamento do login e da senha utilizados para o acesso ao aplicativo.



Os aposentados ou pensionistas que tiverem dificuldades em realizar a prova de vida digital pelo aplicativo Gov.br deverão entrar em contato com a Atendimento Previdenciário da JFPrev para esclarecimentos pelo telefone (32) 3239-2662.