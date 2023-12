A partir da próxima terça-feira (2), as unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA) passarão a atender as solicitações do Passe Livre e de Carro de Apoio, em Juiz de Fora.

De acordo com o Executivo, o repasse de benefício municipal para pessoa com deficiência pelo cartão de transporte, que concede gratuidade de passagens para ônibus urbanos em Juiz de Fora, e as solicitações para o carro adaptado poderão ser solicitadas das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço, nas 11 unidades do DIGA pela cidade.

Confira as localizações:

DIGA | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia



DIGA | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus



DIGA | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino;

Rua Inês Garcia, 357 - Benfica



DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha



DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro



DIGA | Sudeste

Rua Jacinto Marcelino, 25 - Vila Olavo Costa