A ambulância que colidiu com uma carreta na BR-040 na última semana, próximo a Santos Dumont, levando cinco pessoas à morte, estava com o lincenciamento vencido, não podendo, portanto, circular nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu no dia 21 de dezembro, quando a ambulância perdeu o controle e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com uma carreta. Na ocasião, o motorista, a médica e a enfermeira morreram. A mulher grávida de sete meses e seu esposo haviam sido encaminhados ao Hospital de Santos Dumont ainda com vida, porém não resistiram e também faleceram.

O policial rodoviário federal, Junie Penna, afirmou em nota ao Portal que o veículo possuía licenciamento do ano de 2021, "desatualizado portanto". Um veículo, ainda que à serviço da saúde, como uma ambulância, não possui ressalvas quanto ao licenciamento, afirma Penna.

A Polícia Civil, no momento, possui uma equipe responsável pelos levantamentos iniciais para abertura do inquérito.

O Portal entrou em contato com a Guardiões Resgate, empresa responsável pela unidade móvel, porém não obteve retorno.