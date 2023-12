Na última semana, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora finalizou a Operação Boas Festas, realizada entre os dias 4 e 22, onde foi feita a fiscalização e orientação para as compras de Natal. O relatório das ações foi divulgado nesta sexta-feira (29).





Durante os 18 dias de ação, as equipes do Procon realizaram visitas e vistorias em 26 estabelecimentos comerciais, resultando na autuação de sete estabelecimentos que apresentaram irregularidades, como: comercializar produtos impróprios para consumo; não prestar informações claras e precisas acerca da precificação dos produtos; não disponibilizar equipamentos de leitura óptica em perfeito estado de funcionamento na área de venda.



Segundo a Agência, em nota, as operações também receberam denúncias acerca de irregularidades praticadas pelo comércio. "Em média, o Procon Móvel realizou 60 atendimentos por dia. Já aos sábados, os pontos de atendimento funcionaram das 14h às 20h, nos Shopping Independência e Jardim Norte. Nesses dias, foram aproximadamente 35 atendimentos realizados. As reclamações mais frequentes foram de cobranças indevidas, ofertas não cumpridas e má qualidade de serviço."