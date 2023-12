Durante uma ocupação no Bairro Grajaú, em Juiz de Fora, a Polícia Militar (PM) encontrou 130 buchas de maconha dentro da casa de um jovem de 23 anos.

A ação celebra os 23 anos de criação da 4ª Cia Independente de policiamento especializado.

A polícia informou que recebeu informações que uma pessoa vendia drogas em um escadão do bairro. As equipes foram para o local e abordaram o rapaz, que vendia drogas no momento da abordagem.

Em continuação às diligências, já na casa do jovem a PM encontrou grande quantidade de drogas e outros materiais. Veja abaixo:

130 buchas de maconha



2 saquinhos com crack



3 balanças de precisão



Sacos plásticos zip locker para embalar as drogas



R$ 290 em dinheiro



1 celular



O suspeito detido e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia.

