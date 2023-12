Um policial militar ajudou a salvar um bebê de 8 dias que se engasgou com leite materno na madrugada deste domingo (31), no Bairro Progresso, em Juiz de Fora.

A reportagem entrou em contato com a polícia para conseguir o nome do policial militar que fez a manobra e aguarda retorno.

Por volta de 1h30, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma solicitação de bebê engasgado. No local, a equipe encontrou a solicitante com o bebê nos braços.

O menino começava a ficar em estado de cianose, quando a pele fica em tom azulado por causa da oxigenação insuficiente no sangue. Segundo a PM, o neném não conseguia respirar por já ter aspirado o leite materno.

Um militar então iniciou a Manobra de Heimlich para desengasgar o bebê e ele voltasse a respirar. Depois de cerca de 5 minutos de salvamento, o bebê voltou a respirar e ter a coloração normal do corpo.

O menino foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Santa Therezinha de Jesus para os cuidados médicos necessários.

Como agir em caso de engasgo em bebês

A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná ensina como agir em casos de engasgo de bebês até que seja possível um atendimento especializado.

Leia abaixo:

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente.

Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência (pronto socorro ou hospital). Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes.

Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.