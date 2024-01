Um motociclista de 26 anos ficou ferido após bater contra um carro na madrugada desta segunda-feira (1º) na Avenida Deusdedith Salgado, no Bairro Salvaterra, em Juiz de Fora.

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o motociclista teria invadido a contramão da via e batido no carro.

O Copom informou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender o rapaz, que estava com uma ferida na cabeça. Ninguém que estava no carro se feriu.

A reportagem entrou em contato com o Samu para saber detalhes do atendimento e aguarda retorno.