A Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora registrou 12 acidentes com 15 vítimas durante a Operação “Ano Novo”, que teve início no último dia 29 de dezembro, na BR-267 e na BR-040.

Das vítimas, 12 sofreram leves ferimentos e outras 3 foram graves. Nenhuma morte em decorrência de acidentes de trânsito foi registrada no período.

De acordo com a PRF, foram capturadas 460 imagens de veículos que circularam acima da velocidade permitida para as rodovias.

Além da velocidade excessiva, as infrações mais registradas foram a falta do uso de cinto de segurança e ultrapassagens indevidas. Foram prestados 35 auxílios a veículos e usuários.



Leopoldina

A PRF em Leopoldina registrou 9 acidentes com 14 pessoas feridas e uma pessoa morta. Foram realizados 7 comandos de educação para o trânsito, com foco em veículos de transporte coletivo de passageiros, com 179 pessoas sensibilizadas.

A polícia fiscalizou 663 veículos, recolheu 12, fez 260 testes de bafômetro, e emitiu 131 autos de infração, sendo 1 por consumo de álcool, 41 por falta de cinto de segurança ou cadeirinha, e 50 por ultrapassagem proibida.