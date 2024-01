Nesta terça-feira (2), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou uma obra de remodelação da rede de esgoto da Rua Santos Dumont, no Bairro Granbery, que foi totalmente interditada para a conclusão do serviço, realizado de 7h30 às 17h. O trabalho compreende substituir 80 metros de Manilha de Barro Vidrado (MBV) de 150 milímetros de diâmetro por tubos de 200 milímetros em PVC ocre, considerados os mais adequados para a região.



Por este motivo, as linhas 611 e 612, que atendem o bairro, serão desviadas no sentido Centro/Granbery, permanecendo a mesma no sentido contrário. O mesmo trajeto pode ser utilizado por outros motoristas que circulam no local. A previsão é de que o serviço esteja concluído até a próxima segunda-feira (8).

Sobre o serviço

As remodelações de redes de água e esgoto são realizadas seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.