Neste sábado (6), durante o período da noite, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai dar início a uma obra de melhoria no sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora. Os trabalhos consistem em substituir e instalar válvulas de grande porte no sistema. Para que o serviço seja concluído, o abastecimento de água será interrompido no município, podendo comprometer o fornecimento em alguns pontos da cidade.

A Cesama alerta a população sobre a necessidade de economia de água até que a obra esteja finalizada: "Em situações como essa, quanto mais a população economizar, fazendo uso racional da água, mais rápida será a recuperação do sistema após a conclusão dos serviços."

Os trabalhos devem se estender ao longo do domingo (7) e a previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da próxima segunda-feira (8), dependendo do consumo.