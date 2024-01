Três adolescentes, dois com 16 anos e um de 17 anos, foram apreendidos e um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de venda de drogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na noite dessa quarta-feira (3), em Juiz de Fora. O cão Brasão participou da ação e ajudou a localizar cocaína e maconha.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações que quatro pessoas vendiam drogas em frente ao escadão da Rua 11 de Junho.

Quando a polícia chegou ao local, os quatro perceberam a presença da viatura e tentaram fugir. Dois foram contidos no próprio escadão e os outros dois por uma viatura.

Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas a PM achou 20 pedras de crack em uma blusa que estava pendurada em uma parede. O suspeito assumiu que a roupa era dele.

Um celular foi apreendido com um dos adolescentes. Com os suspeitos que foram abordados pela viatura, outras quatro pedras de crack e uma quantia de dinheiro foram localizados.

A PM então acionou a Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e, com a ajuda do cão Brasão, fez uma varredura do local e encontrou o restante do material ilícito escondido em um beco do escadão.

Veja abaixo todo o material encontrado na ação:

50 pedras de crack



3 celulares



21 buchas de maconha



R$ 387 em dinheiro



