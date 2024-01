A 4ª Região de Polícia Militar de Juiz de Fora divulgou na tarde desta quinta-feira (4), o balanço das Operações “Cavalo de Aço” ocorridas entre o período do Natal 25 de dezembro, e o dia 1º de janeiro. Ao todo, na área de atuação da 4ª RPM, foram 659 veículos retidos ou apreendidos, entre os quais, 510 são motocicletas. Contando com as apreensões em Juiz de Fora, foram 235 veículos retidos ou apreendidos ao todo, sendo 176 motos. Foram 73 pessoas presas no total, sendo 31 em Juiz de Fora.



De acordo com o major Alexandre Barbosa Antunes, assessor de comunicação da 4ª RPM, as operações “Cavalo de Aço” já aconteciam antes do registro dos ‘rolezinhos do grau’- encontros de pessoas em motocicletas marcados via redes sociais, nos quais os envolvidos fazem muito barulho com os veículos e realizam manobras perigosas em determinadas ruas e avenidas- com ocorrências em Juiz de Fora e por cidades de todo o Estado- No entanto, foram intensificadas, para que a prática delituosa não voltasse a acontecer no Réveillon. “Agradecemos o apoio das pessoas de bem das comunidades que estiveram do nosso lado e nos apoiaram por meio de denúncias”, agradeceu o major.



Ele ressaltou ainda que as ações relativas às Operações continuarão e que o patrulhamento focará nos bairros residenciais, em função do período de férias, uma vez em que há muitas famílias viajando nesse período.

Apreensões de armas e de drogas

Além dos veículos, o balanço apresentado pela Polícia Militar trouxe números relacionados a apreensões de armas e drogas na região, no período entre o Natal e o Ano Novo. São 19 armas totais, cinco delas em Juiz de Fora. Além de 805 papelotes/pinos de cocaína, 147 cigarros de maconha, 1.834 pedras de crack, duas barras de maconha e um comprimido de droga sintética, considerando toda a área de cobertura da 4ª RPM.