A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito da explosão ocorrida no dia 6 de janeiro de 2023, em uma casa na rua Alencar Tristão, Bairro Santa Terezinha em Juiz de Fora. Informações dão conta de que o morador da residência, de 58 anos, vítima fatal, teria provocado o acidente que danificou diversas casas no entorno.



De acordo com a perícia, o homem teria colocado bujões de gás com bicos danificados em pelo menos dois ambientes completamente fechados da casa. Por fim, com o gás já tendo escapado, ele deu início ao fogo, o que gerou o incêncio e a explosão.

No local, durante trabalho pericial, foram encontrados cinco pequenos botijões de gás com a indicação de butano/propano. Além disso, outros cinco bujões de gás, sendo um menor e outros quatro do tipo “gás de cozinha”, estavam com seus bicos quebrados. O inquérito será encaminhado à Justiça.



Relembre o caso

O corpo de um homem de aproximadamente 58 anos, vítima fatal das explosões que afetaram duas residências na Rua Alencar Tristão, 235, próximo à entrada do Cemitério Parque da Saudade, no Bairro Santa Terezinha, foi retirado dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã do dia 6 de janeiro de 2023, sexta-feira.

Conforme o major Júlio do Corpo de Bombeiros, a informação que havia é a de que o homem seria a única pessoa no terreno. "Mas nós continuaremos o trabalho minucioso até que possa ser descartada a possibilidade de que possa ter outra vítima no local."

Segundo o histórico da ocorrência, ocorreu uma forte explosão e duas residências em um mesmo terreno colapsaram totalmente durante a última madrugada. De acordo com relatos de moradores, foram ouvidas três explosões, causando a queda da estrutura de duas residências, atingindo parcialmente a estrutura de outras duas.

Além do morador, há relatos de que havia três cães da raça pastor alemão nos imóveis e eles ainda não foram encontrados. "Estávamos eu e minha irmã na cozinha, minha amiga, conversando. E minhas meninas de 5 anos e 14 anos deitadas o quarto. Só a pequenininha dormindo. "Foi uma coisa inacreditável. Aquele monte de cacos de vidro caindo em cima da minha filha de 5 anos e a menina de 14 apavorada, sem saber o que fazer. Não sei como explicar o eu senti. Foi horrível", narra a moradora Ronielle Maria Cassiano.

A equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local onde foi realizada perícia para apurar as possíveis causas do acidente. O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil para apuração dos fatos.