Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem de 30 foi detido nessa sexta-feira (5), em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) apreendeu um revólver e munições.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações de um disparo de arma de fogo e que um adolescente estaria ferido no Bairro Santa Terezinha.

As equipes fizeram diligências no local e encontraram um revólver e seis munições calibre 357, além de cinco munições calibre 38 e 2 coldres. A PM identificou que a arma havia sido furtada em Guarulhos, em São Paulo, em novembro do ano passado.

Os detidos foram encaminhados para a Delegacia. Não há informações se o adolescente apreendido é o que estava machucado.



