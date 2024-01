Um adolescente de 16 anos foi apreendido após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de suspeito armado no Bairro Vista Alegre, em Juiz de Fora, nesse sábado (6).

As equipes faziam patrulhamento pelo bairro após receberem a denúncia e viram o menor fugir segurando algo.

Os policiais conseguiram alcançar e abordar o adolescente. Com ele foi encontrada uma certa quantidade de droga e dinheiro. Com a ajuda da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), o restante do material apreendido foi encontrado.

São eles: 61 pedras de crack, 26 papelotes de cocaína e R$ 204 em dinheiro.