Nesta segunda-feira (8), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deu início à Operação “Volta às Aulas”. O objetivo é orientar o consumidor sobre compra de materiais escolares e os direitos nas relações de consumo com instituições de ensino particulares.

Com previsão de término no dia 24 de janeiro, a equipe do Procon realiza uma pesquisa de preço dos materiais escolares, que será divulgada no fim do mês.

Os comerciantes são orientados também sobre a precificação correta dos produtos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Orientações

Na ação, o Procon reforça as orientações sobre a matrícula escolar para o ano de 2024, o reajuste de anuidade, o contrato de prestação de serviços, exigências sobre uniforme escolar, cuidados com o contrato de transporte escolar e, principalmente, condições para aquisição dos materiais escolares.

Veja abaixo algumas orientações na hora de comprar o material: