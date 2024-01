Uma adolescente de 14 anos foi agredida e teve um celular roubado dentro de um ônibus da linha 711/Barreira do Triunfo. O veículo circulava dentro da localidade homônima, na Rua Madre Tereza de Calcutá, quando o assalto ocorreu.

Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a Polícia Militar realizou rastreamento e conseguiu localizar a autora e a adolescente infratora, que estavam com o celular da vítima. Todas as envolvidas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, com elas foi levado o telefone recuperado.