A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) aprovou, na última sexta-feira (5), o projeto de lei (PL) que cria a "Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer do Colo do Útero e de Estímulo à Vacinação contra o Vírus HPV em Adolescentes", de autoria do vereador Dr. Antônio Aguiar. O texto prevê que o marco seja comemorado na terceira semana do mês de março com o objetivo de informar e mobilizar a população a respeito da prevenção, detecção e tratamento precoce da doença por meio de exames de saúde e estímulo à vacinação contra HPV, com atividades e campanhas educativas.



Segundo o a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), a proposta frisa que as atividades referentes à semana serão desenvolvidas nos postos de saúde, com pessoal treinado de acordo com métodos clínicos específicos, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde em cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais e científicas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselhos Municipais relacionados aos eventos.

Para justificar o PL, o autor do mesmo finalizou: “O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, sendo a 4ª causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil. A doença, entretanto, pode ser descoberta durante exame de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início”. Ao seu ver, é fundamental prevenir meninos e meninas dos cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus, boca e orofaringe.