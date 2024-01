Nesta segunda-feira (8), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora anunciou a data da aplicação da prova do processo seletivo para estágio em pós-graduação, a ser realizado na última sexta-feira de janeiro, dia 26. Segundo o órgão, avaliação será aplicada das 9h às 12h no Instituto Vianna Júnior, com localizada na Avenida dos Andradas, 415, no Centro. As inscrições foram encerradas em novembro de 2023, com vagas para pós-graduandos nas áreas de Direito, Comunicação, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação.

Para de candidatar, o interessado deve cumprir os pré-requisitos da formação em bacharelado nos cursos citados, estarem devidamente matriculados e frequentes em cursos de pós-graduação de suas respectivas áreas e terem disponibilidade de 30 horas semanais. O processo seletivo será composto pela prova eliminatória e por análise curricular. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$1.100 e auxílio-transporte correspondente a duas passagens por dia de atividade.

Para saber mais, acesse o edital.