O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac) se reuniu nessa segunda-feira (8), quando voltou a avaliar o pedido de tombamento do Centro de Educação Física e Esporte (Cefe) do Instituto Metodista Granbery.

De acordo com a nota enviada pelo Conselho, todos os integrantes que haviam pedido vistas ao processo foram ouvidos, e a votação deve acontecer na reunião extraordinária agendada para a próxima segunda-feira, 15.



O espaço é objeto de interesse em leilão, da empresa SOIP Incorporadora, proponente preferencial, que solicitou o adiamento do evento para o dia 19 de fevereiro, da negociação que estava prevista para dezembro do ano passado. O terreno é alvo de negociação para a quitação de parte da dívida do Colégio, que ultrapassa, R$1,3 bilhão. A área tem valor estimado de R$ 40 milhões.

Julgamento do tombamento

Conforme publicado pela reportagem, no dia 8 de novembro, a Instituição de Ensino apresentou um estudo que mostra que a área a ser leiloada não seria o local apontado como cenário da primeira partida de futebol do Brasil, fato que justificaria o tombamento do espaço. Segundo a análise assinada pelo perito, Northon Fernandes, indica que o ponto exato em que ocorreu a disputa, hoje é ocupado pelo prédio comercial Le Quartier Granbery, que fica em frente à instituição, na Rua Batista de Oliveira, número 1.164, terreno vendido há mais de uma década.

Os membros do Conselho de Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac) entenderam, à época, que é preciso mais tempo para avaliar o processo de tombamento.