A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) devolveu, nesta segunda-feira (8), R$4.157.432.71 à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A cerimônia de entrega simbólica foi realizada com os 19 vereadores, que entregaram um cheque à subsecretária de Planejamento do Território e Participação Popular, Janayna Freire.

De acordo com o vereador e presidente da CMJF, Zé Márcio-Garotinho (PV), os projetos como a Câmara Sustentável, a digitalização de processos e a licitação eletrônica geraram economia de meio milhão de reais, explicando que esse montante é o resultado de um esforço coletivo de parlamentares e servidores durante o ano de 2023 na economia de recursos. “São ações simples que geram um grande impacto positivo, de caráter financeiro e ambiental”.

Conforme o Legislativo, entre os destaques do Nossa Câmara Sustentável estão a redução do consumo de folha de papel A4 em 40%, de toalhas de papel em 33%, de garrafas de água em 16% e de copos plásticos também em 16%. Também foram incluídos no montante restituído restos a pagar não processados cancelados, estimados em R$387 mil, e rendimentos de aplicações financeiras, no valor de R$640 mil.

Ao fim da cerimônia, Janaína Freire abordou sobre a destinação da verba: “[...] É um valor muito importante que será direcionado a matérias que serão de interesse da população, como na saúde, educação e zeladoria”. O investimento se dará de acordo com a pesquisa sobre Orçamento Participativo Fala, JF, promovida pela própria câmara.

Participaram ainda da entrega do cheque os vereadores Bejani Júnior (PODE), Cida Oliveira (PT), Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO), Julinho Rossignoli (PP), Juraci Scheffer (PT), João Wagner Antoniol (PSC), Laiz Perrut (PT), Marlon Siqueira (PP), Nilton Militão (PSD), Pardal (UNIÃO), Protetora Kátia Franco (REDE), Tallia Sobral (PSOL), Tiago Bonecão (CIDADANIA) e Vagner de Oliveira (PSB).