Uma mulher de 40 anos foi libertada de cárcere privado em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (8). O marido dela, de 33 anos, foi preso por manter a esposa em cárcere privado.

Os familiares da mulher procuraram a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher para denunciar que o homem impedia a esposa de sair de casa na Zona Sul, usar o celular e falar com familiares e amigos.

A Polícia Civil foi até o local e encontrou a mulher, que contou que as brigas com o companheiro eram constantes e que ele jogou as chaves da casa em um terreno nos fundos do imóvel, o que impediu que ela saísse.

A vítima contou ainda que conseguiu pedir ajudar a um familiar antes que o marido pegasse o celular dela.

Em depoimento, os familiares contaram que temiam pela vida da mulher, pois, apesar de não ter registros policiais, essa seria a segunda vez que ele agredia a companheira.

A vítima solicitou medidas protetivas, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.