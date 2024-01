A partir desta quarta-feira (10), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai iniciar uma obra de remodelação da rede de água da Rua Cruzador Bahia, localizada no Bairro Dom Bosco, Juiz de Fora. Os trabalhos, que serão realizados de 7h30 às 17h até o fim do mês de janeiro, consistem em instalar um registro e remodelar a rede de água, podendo afetar o abastecimento durante o serviço no local.

Segundo a Cesama, a instalação do registro de água terá início e término no mesmo dia, porém pode comprometer, momentaneamente, o abastecimento do Bairro Dom Bosco e regiões adjacentes. "A utilização desse dispositivo é uma etapa importante, fazendo com que não haja necessidade de corte de fornecimento de água em todo o entorno, somente no trecho a ser remodelado, permitindo um maior controle operacional do sistema."

A outra etapa, que também tem início nesta quarta com previsão de término até o final de janeiro, será a remodelação da rede que envolve o trecho entre as esquinas da Rua Professor Inácio Werneck e da Rua Araguari. Sobre isso, o chefe do Departamento de Medição e Controle (DEMC), Fábio de Oliveira Almeida, explica que será feita a troca de uma tubulação de ferro fundido de 50 milímetros por uma de PVC de 60 milímetros. “É uma obra necessária para garantir um melhor abastecimento pra região, uma vez que se trata de uma tubulação antiga que já vinha exigindo manutenções frequentes devido ao desgaste.”

A Companhia informa que os serviços podem impactar no abastecimento desse trecho durante o horário de execução dos trabalhos, se normalizando ao fim de cada expediente diário.