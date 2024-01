Nesta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para realizar a busca do corpo de um adolescente de 14 anos em um poço no Bairro São Geraldo, em Juiz de Fora. O jovem está desaparecido há 6 meses, e as buscas, iniciadas no último domingo (7), partiram de mensagens recebidas pela mãe que diziam que o corpo do filho poderia estar no poço, localizado em um terreno baldio.

FOTO: CBMMG - Imagens do poço

No momento atual, os bombeiros estão realizando o trabalho com a utilização de tripé e sistema de redução de força, além de equipamento de proteção respiratória, devido ao local se considerado um espaço confinado. O trabalho consiste em realizar a retirada contínua de terra com uso de pá e baldes.

Devido às dificuldades encontradas e o risco aos militares, os trabalhos devem durar horas. Não foi possível identificar quantidade de terra que está sobre o provável corpo.

A matéria está em atualização.***

CBMMG - Imagens do poço

