Em Juiz de Fora, os feirantes classificados e suplentes no Edital Concorrência 013/2022 foram convocados pelo Executivo a comparecer e realizar a assinatura das permissões de uso para a comercialização nas feiras livres.

Segundo o órgão, o cadastro ocorrerá nesta quarta (10) e quinta-feira (11), entre às 9h e 16h, na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), localizada no 6º andar do prédio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na Avenida Brasil, 2001, Centro.

"Os convocados deverão comparecer com documento oficial com foto em mãos. Em caso de desistência de todas e/ou alguma unidade comercial em que foi classificado, o feirante precisa comparecer no mesmo prazo para assinatura do termo de desistência.

É importante frisar que quem já compareceu nas outras convocações de assinatura, e que o nome está nesta lista, deve comparecer novamente."



Em nota, a SEAPA reforça que, além disso, os proponentes não classificados devem ficar atentos, pois novas convocações ocorrerão em virtude de futuras desistências.

Confira a lista de convocados:

1. Adriana da Silva Ferreira

2. Andréia Cristina de Souza Couto

3. Carlos Roberto Valle Bastos

4. Cristiane Pereira de Mattos

5. Cristiane Vanessa Ferreira Euzébio Silva

6. Dalíria da Silva Souza

7. David Militão de Oliveira

8. Edilene Maria de Castro Cardoso

9. Edmilson Gonçalves Mendes

10. Elza Pazze Cescas

11. Fernando Ribeiro de Almeida

12. Guilherme de Souza Rodrigues Ferreira

13. Ivonilde Ana Francisco

14. Jader Luiz Motta

15. João Pedro dos Santos Pereira

16. José Norberto Fernandes

17. Luana Aparecida Belmiro Neves

18. Lucas Olivato Carneiro

19. Lucimar Aparecida de Oliveira

20. Marcus Vinícius dos Santos

21. Marina Urbieta Barbosa

22. Matheus Dias Alves

23. Natália Adriana da Silva

24. Paulo José Pereira Martins

25. Raquel Candinho de Oliveira

26. Rosilene Dimas Rosa

27. Tatielle Mendes de Assis

28. Tiago Lourenço de Jesus Oliveira

29. Wanderley Basílio