Um homem de 44 anos foi detido com uma barra de crack dentro de um ônibus interestadual na AMG-3085, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira (10).

A Operação “Faro Fino 2024” foi realizada pela Polícia Militar (PM) e a Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), com a ajuda do cão Brasão.

O veículo foi abordado no km 01 da rodovia e a barra de crack, de cerca de 1 kg, estava dentro da mochila do homem, que saiu do Rio de Janeiro em direção a Visconde do Rio Branco. Um celular também foi apreendido.

Segundo a polícia, a operação tem como principal objetivo coibir o tráfico de drogas e armas nas rodovias mineiras, e é realizada em todo estado pela PM e a Rocca.