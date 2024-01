A novena de Nossa Senhora dos Impossíveis começou nessa terça-feira (9), na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora. As celebrações na igreja serão realizadas até o dia 17 de janeiro, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do padre Pierre Mauricio de Almeida Cantarino. O sacerdote foi o responsável por trazer a Juiz de Fora esta devoção mariana.

Segundo a Arquidiocese, no próximo domingo (14) está prevista a 4ª edição do Círio de Nossa Senhora dos Impossíveis, com a tradicional Procissão da Corda.

Na última Missa do Impossível, o padre Pierre explicou que o evento será realizado em um estacionamento localizado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.700, entre as ruas Oscar Vidal e Rei Alberto.

A previsão é que comece às 15h, com oração do terço. Serão distribuídas fitas que, durante a missa prevista para às 16h, serão amarradas à corta. Depois da celebração haverá uma carreata em direção à Igreja Santa Rita de Cássia, onde será celebrada outra missa.

No dia 18 de janeiro, dedicado à Senhora dos Impossíveis, as celebrações serão às 7h, 10h, 15h, 17h e 19h30, na Igreja de Santa Rita, que fica na Rua Barão do Retiro, nº 388, no Bonfim.