Um foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e removido da cisterna localizada na Rua João D'agosto próximo ao número 43, no Bairro São Geraldo, por volta das 12h desta quarta-feira (10). As equipes dos Bombeiros atuam no local desde o domingo (7), quando a mãe de um adolescente de 14 anos, desaparecido desde novembro recebeu informações sobre a possível localização do corpo. Diferente do que foi informado em um primeiro momento, ainda não há a confirmação de que os restos mortais seriam do jovem, porque há a possibilidade de o corpo ser de uma segunda vítima, que está desaparecida há mais de seis meses.

Os bombeiros utilizaram tripé, sistema de redução de força e equipamento de proteção respiratória, devido ao local se considerado um espaço confinado, o trabalho consiste em realizar a retirada continua de terra com uso de pá e baldes. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.



Ainda de acordo com os bombeiros, por conta da existência de uma possível segunda vítima, as buscas continuarão. Ainda não foram divulgados outros dados sobre esse segundo caso, apenas a previsão de que o trabalho pode se alongar por muitas horas, por conta das camadas de terra que podem estar depositadas sobre o corpo.

bombeiros | Geral