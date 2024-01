Dois foragidos da Justiça foram presos em Juiz de Fora pela Polícia Militar (PM). As prisões foram feitas nos bairros Progresso e Centro nessa quarta-feira (10).

Sabendo que havia um mandado em aberto contra uma mulher no Bairro Progresso, que não teve a idade revelada, as equipes se dirigiram para o endereço dela no bairro.

Ela foi localizada, presa e encaminhada para a Delegacia de Plantão. O mandado em aberto contra ela é por condenação de estupro de vulnerável.

Já o foragido preso no Centro, também sem idade revelada, foi abordado pelos policiais em atitude suspeita. Foi feita a procura no sistema e verificado que ele tinha um mandado em aberto expedido pela Vara de Execuções Criminais da comarca de Juiz de Fora por roubo.

Ele também foi encaminhado para a Delegacia de Plantão para as demais providências.