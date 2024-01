As inscrições para o concurso público da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva de Juiz de Fora (Emcasa), que lançou edital de contratação para a recomposição do quadro de funcionários estão abertas desde a quarta-feira (10). As vagas são destinadas às áreas de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia, Direito, Serviço Social e Administração e tem resultado final previsto para quatro de maio de 2024, sendo válido por dois anos.



A prova será realizada pela Fundação de Apoio da UFMG (Fundep) no dia 10 de março de 2024.

As inscrições são feitas via internet, no site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF), e se encerram dia 8 de fevereiro de 2024, às 17h. Para se inscrever o candidato deverá acessar este link. O valor a ser pago a título de inscrição é compatível com os cargos pretendidos, com valor acessível a todos os candidatos:

Cargos de Nível Médio: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Cargos de Nível Médio Técnico: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Cargos de Nível Superior: R$ 95,00 (noventa e cinco reais)



Vagas

Estão previstas o total de 9 vagas inicialmente, com remuneração de R$1.857,71 até R$ 8.378,57, sendo distribuídas nos seguintes cargos:



Nível Médio ou técnico:

(1) Assistente Administrativo

(1) Técnico em Edificações

(1) Técnico em Geoprocessamento



Nível Superior:

(1) Advogado

(1) Arquiteto e Urbanista

(1) Assistente Social

(1) Contador

(1) Engenheiro Civil

(1) Pregoeiro



Todas as informações sobre o conteúdo programático e detalhes do concurso podem ser acessadas no site da Emcasa.

"Nós optamos por investir na Emcasa, que foi inteiramente reformada, e agora estamos fazendo concurso público para suprir as posições técnicas de que a companhia necessita. Isso está dentro de uma política geral nossa e eu não tenho nenhuma dúvida de que vamos ter uma empresa mais qualificada, mais competente e em melhores condições para desenvolver as políticas públicas municipais na área da habitação", destacou a prefeita Margarida Salomão.

O diretor-presidente da Emcasa, Fabrício Zanoli, destacou a importância desse concurso tanto para a Companhia quanto para a população: "Entendemos ser um avanço para as políticas públicas em Juiz de Fora. Ao longo dos seus 36 anos de existência a Emcasa foi fundamental na produção de diversos loteamentos populares, ações de regularizações fundiária e construções de casas populares. Reestruturar a Companhia é garantir o atendimento a mais famílias no acesso a moradia de qualidade e acessível."