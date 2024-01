Um canal de atendimento do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), em Juiz de Fora, foi disponibilizado via WhatsApp. O canal é para atendimento referente a doações de móveis usados para o projeto Da Minha Casa Para Sua Casa, informações sobre descarte em ecopontos e demais dúvidas.

Segundo a Prefeitura, as solicitações devem ser feitas no número (32) 98466-4552, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

“Em função de uma manutenção na rede de telefonia, que está sendo realizada pela operadora, o ‘Alô Demlurb’, canal de atendimento via telefone, está com a linha 3690-3500 temporariamente indisponível”, ressaltou o Executivo.

As solicitações de limpeza em vias públicas como varrição, capina e demais ações relativas à zeladoria, devem ser feitas ao Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário no número (32) 3690-7241 via telefone ou WhatsApp.