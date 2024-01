A distribuição do Cordão de Girassol, que busca identificar as pessoas que tenham doenças, deficiências e/ou transtornos considerados ocultos, será neste sábado (13), no Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) do PAM Marechal, em Juiz de Fora.

O Dia D de distribuição será das 9h às 16h. A Secretaria de Saúde ressaltou que o cordão não substitui qualquer documento de identificação, mas tem o objetivo único e exclusivo de identificar pessoas que tenham doenças, deficiências e/ou transtornos considerados ocultos, "com a finalidade de promover atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados do município".

Segundo a Prefeitura, o cordão poderá ser solicitado somente por aqueles que tenham doença, deficiência e/ou transtorno oculto, ou por um representante legal, mediante apresentação de laudo médico que comprove a existência da doença e/ou transtorno, bem como comprovante de residência atualizado, dos últimos três meses, de Juiz de Fora.

O cordão será disponibilizado em todas as unidades do Diga.

Veja a lista divulgada pela PJF das consideradas doenças, deficiências e/ou transtornos ocultos previstos na lei municipal: