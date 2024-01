Nesta sexta-feira (12), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) de Juiz de Fora anunciou readequação de horários em três linhas de ônibus das zonas Norte e Oeste, em Juiz de Fora.

Com a finalidade de atender as demandas dos usuários do Transporte Coletivo Urbano (TCU), quadro de horários das linhas 531 - Nova Califórnia, 720 e 730 - ambos do bairro Santa Lúcia, serão alterados a partir do dia 1° de fevereiro, quinta-feira.



Confira as alterações:



531 Nova Califórnia: Ajuste de horários nos dias úteis e inclusão do carro 02 às 05:40h aos sábados, domingo e feriados saindo do Bairro.



720 Santa Lúcia: Ajuste de horários nos dias úteis.



730 Santa Lúcia: Ajuste de horários aos sábados, domingos e feriados.



Os novos quadros de horários poderão ser conferidos a partir de fevereiro, no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).