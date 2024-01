Um homem de 28 anos e uma mulher de 23 anos foram alvos de disparos de arma de fogo nessa quinta-feira (11) no Distrito Rural de Caetano Lopes, em Jeceaba. Segundo o registro policial, os dois jovens foram socorridos por populares e encaminhados para o Hospital Bom Jesus de Congonhas. A mulher foi atingida no braço, recebeu atendimento e não corre risco de morte. O homem foi ferido no abdômen, passou por cirurgia e permanece internado.



Ainda de acordo com o documento, os autores estavam em uma motocicleta. Eles se aproximaram, atiraram e fugiram da cena do crime. Durante as diligências, a Polícia Milita localizou uma moto abandonada em uma via vicinal. A suspeita é a de que o veículo tenha sido utilizado no crime. Na sequência, foram localizados e apreendidos os três supostos autores, homens de 20, 21 e 27 anos, respectivamente, além de uma pistola de calibre 9mm e um revólver de calibre .38, que foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil.