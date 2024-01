Dois rapazes, de 20 e 23 anos, e uma moça de 22, foram detidos com mais de 180 buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, dinheiro, pés de maconha e um revólver nesse sábado (13), em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias anônimas que o jovem de 23 anos vendia drogas na casa dele, na Rua José Maron, no Bairro Barbosa Lage, e que ele teria uma arma de fogo.

As equipes montaram uma operação e o rapaz foi localizado no Bairro Industrial. Ele tentou fugir, mas foi detido com drogas. Durante buscas na casa dele, o restante dos materiais foi apreendido e os outros dois jovens detidos.

A PM ressaltou que as drogas estavam com etiquetas com a sigla CV (Comando Vermelho) e CPX (Complexo).

Veja a lista de todo material apreendido na operação:

1 revólver calibre 38



182 buchas de maconha



6 cartuchos calibre 38



28 pinos cocaína



20 pedras de crack



14 frascos de lança-perfumes

3 celulares



R$ 1.216 em dinheiro



52 tabletes pequenos de maconha

4 pés de maconha



2 rolos de filme para embalar

Os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia.



