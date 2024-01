Um foragido da Justiça da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foi preso nesse sábado (13) em Juiz de Fora. Ele tem três passagens policiais por tráfico de drogas. A cidade de Ponta Porã é conhecida como umas portas de entrada de maconha no Brasil pelo Paraguai.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), as equipes faziam patrulhamento pela cidade quando um carro em atitude suspeita foi abordado.

Os policiais fizeram consulta ao sistema e verificaram que o homem de 31 anos tinha um mandado de prisão em aberto.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Venda de drogas em Juiz de Fora

Em outra ocasião, o foragido já tinha sido preso após a PM receber informações que ele estaria negociando drogas que seriam vendidas em Juiz de Fora.

Uma quantidade drogas não informada foi apreendida no carro dele, que era conduzido por outra pessoa, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na mesma investigação, ele foi preso dentro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Juiz de Fora. O veículo foi abordado pelos policiais na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na bagagem dele uma bucha de maconha foi localizada dentro de uma carteira. No apartamento do homem no Bairro Previdenciários, em Juiz de Fora, a polícia encontrou documentos que ligavam ele a outro envolvido com tráfico de drogas.