O homem detido após dar dois tiros do lado de fora da janela do apartamento onde mora, nesse domingo (14), no Bairro Granbery, em Juiz de Fora, se apresenta como pastor.

Na manhã desta segunda-feira (15), o Portal Acessa.com entrou em contato com a Igreja Batista Estrela da Manhã (Ibrem), onde o nome do pastor aparece como líder de célula, para saber se a igreja gostaria de se posicionar sobre o ocorrido.

Por telefone, um dos pastores da igreja afirmou que, neste momento, a igreja não iria se manifestar.

No site da igreja, o homem aparece como pastor líder de uma célula que fica na Rua Santana, nº 402 (fundos), no Bairro Santa Terezinha, com reuniões presenciais às 19h toda terça-feira.

Ocorrência

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), moradores ouviram três tiros vindos de um apartamento no 5º andar do prédio, que fica na Rua Delfim Moreira.

No local, os policiais perceberam uma correria dentro do apartamento, tocaram a campainha e bateram na porta. Segundo a PM, por duas vezes o homem ficou atrás da porta, mas em silêncio e não abriu a porta.

As equipes insistiram e o homem abriu a porta. Inicialmente ele disse não ter ouvido os tiros, mas, após autorização, a PM entrou no apartamento e achou uma munição calibre 9mm caída em um quarto.

O homem foi questionado sobre a presença de uma arma de fogo e ele assumiu que estava com a arma e que tinha feito dois disparos para cima do lado de fora da janela da sala.

Aos policiais, o homem contou que passa por problemas de relacionamento. O BO relata que os policiais perguntaram ao homem sobre o estado de saúde mental dele e se ele queria atendimento médico, mas o homem disse que estava bem, que não queria atendimento médico e que assumia os erros que cometeu.

Arma da esposa

FOTO: Polícia Militar - Registro da arma está no nome da esposa do homem em Juiz de Fora

A PM questionou ao homem de quem seria a arma e ele respondeu que seria da esposa, que era registrada, mas não apresentou documento que comprovasse o fato. Contudo, a polícia procurou no sistema e confirmou as informações repassadas pelo homem.



A perícia foi acionada e recolheu alguns cartuchos deflagrados. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia, assim como a arma, cartucho e carregador.